"Mājas kafejnīcu dienas" visā Latvijā - tavs kumoss Latvijas vasaras garšas

Savukārt no jauna iepazīt Gulbeni varēs, viesojoties kādā no deviņām "Atklāj Gulbeni no jauna" kafejnīcām. Viena no tām - "Pils Caffe" būs leģendārajā un apburošajā Stāmerienas pilī, kur gan maziem, gan lieliem gardēžiem būs iespēja tvert laimīgus atpūtas mirkļus ainaviskā vidē. Latviešu iecienītā garšviela mājas kafejnīcā "Dilles un Jasmīns" būs ne tikai zupā, bet arī aplūkojama mākslas darbos, kur mājas kafejnīcas saimnieki būs parūpējušies arī par akustiskās ģitārspēles pavadījumu maltītei. Plašu maltīšu izvēli piedāvā mājas kafejnīca "Liepceliņš" Litenes muižas teritorijā, pievienojot nedaudz pastaigas pa Pededzes upes zaļo promenādi un Litenes muižas zāli - iegūsti piepildītu dienu. Vairāk par mājas kafejnīcām Gulbenes novadā, lasi.