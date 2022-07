Linkaita demisiju pieprasa arī Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība

Piemēram, SIA "Gulbenes autobuss" darbinieki, arodbiedrības LAKRS biedri. jau 2021.gada beigās aicināja palielināt algas, taču palika nesadzirdēti gan no uzņēmuma vadības, gan no Gulbenes novada pašvaldības. "Gulbenes autobuss" uzvarēja īstermiņa iepirkumā saņemot tiesības pārvadājumiem no šī gada pavasara, taču atbilstoši LAKRS paustajam sociālās garantijas darbiniekiem vēl pasliktinājās. Tāpēc autobusa vadītāji ir aicinājuši arodbiedrību sākt streika pieteikšanas procedūru.