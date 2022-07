Autoražotāji fokusējas uz hibrīdiem: kāpēc tā?

Viena no galvenajām hibrīdpiedziņas priekšrocībām ir mazāks degvielas patēriņš, savukārt dažiem spraudņa (plug-in) modeļiem iedarbināt iekšdedzes dzinēju vispār nav nepieciešams. Tomēr tā nav vienīgā priekšrocība. Lai iegūtu lielāku jaudu un labāku dinamiku, agrāk viens no populārākajiem risinājumiem bija turbokompresors, bet tagad to palīdz panākt elektromotors.