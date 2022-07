Nedēļas fokusā ar Mārtiņu Dauguli ⟩ Krievija un Ķīna - perfektā nelīdzsvarotība

Šajā grāmatā aplūkota pašreizējā Ķīnas un Krievijas partnerība no vairākiem aspektiem: ko par abu valstu attiecībām liecina Vladimira Putina un Sji Dzjiņpina publiskie paziņojumi un to attiecīgās ārpolitikas institūcijas; kā abas valstis veido savu reālo sadarbību tādos jautājumos kā drošība, Arktika, kosmosa joma un starptautiskās attiecības ar citām Eirāzijas valstīm; kāda ir Covid-19 pandēmijas ietekme uz Ķīnas un Krievijas attiecībām.Neraugoties uz to, ka Krievija nav pilnībā pārorientējusies uz Ķīnu un abu valstu alinse pašlaik nav oficiālā statusā, valstu attiecības strauji turpina attīstīties un paplašināties, meklējot "perfekto nelīdzsvarotību".