Ilgstoša sēdēšana un sintētisks apģērbs var provocēt proktoloģiskas problēmas

Proktoloģe uzsver: "Astes kaula epiteliālo eju iekaisumu vajadzētu ārstēt, veicot operāciju, un to var darīt arī vasarā. Ar endoskopisku metodi tiek ievadīta maza kamera un epiteliālās ejas - iztītas un apstrādātas ar speciālu lāzeru gan no iekšpuses, gan ārpuses. Pēc operācijas nav nepieciešams atkopšanās laiks."

Akūts paraproktīts nozīmē to, ka perianālaja apvidū dažādu faktoru ietekmē pēkšņi rodas strutains iekaisums. Proktoloģe norāda: "Piemēram, ir kāda anatomiska īpatnība, kā rezultāta veidojas iekaisums, vai to provocē ieaudzis matiņš, vai arī ir hroniska fistula - taisnās zarnas savienojums ar ādu. Par to ar pat nenojaust, kamēr kādu apstākļu ietekmē (karsts laiks, alkohola lietošana, iešana pirtī) rodas iekaisums un atklājas, ka pie vainas ir fistula."