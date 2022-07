Vasara zem klajas debess: dārza mēbeles nesteidzīgām dienām un siltiem vakariem

Metāla mēbeles ir mūsdienīgas, elegantas, tīrām līnijām, parasti tajās integrē koku, koka apdares elementus, plastmasu vai mīkstus spilvenus. Nevajag novērtēt par zemu alumīnija konstrukcijas - alumīnijs "nebaidās" no rūsas, ir viegls un krietni lētāks par kaltas dzelzs priekšmetiem.

Rotanga un pinumi ir trausli, tāpēc tos zem klajas debess labāk izlikt tikai siltās, skaidrās dienās. Toties mākslīgā rotanga izskata ziņā neatpaliek no dabiskās radinieces - iespējams panākt tos pašus sarežģītos vijumus un radīt ne mazāk tropisku noskaņu. Šis ir vieglā svara kategorijas materiāls, to ir vienkārši kopt, bet rezultātā iegūsiet izturīgu, ilgmūžīgu mēbeli.

Galds un divi krēsli - tā ir dārza klasika jeb vasaras mēbeļu "iztikas minimums", kas atkarībā no pircēja vēlmēm, paradumiem un finansiālajām iespējām var izaugt līdz lielam galdam ar četriem vai vairāk krēsliem, solam, šūpuļkrēsliem un pat dīvāniem.

Āra mēbeles parasti tiek piedāvātas komplektos, bet ir iespējams iegādāties arī atsevišķas mēbeles no vienas kolekcijas. Komplektā parasti ietilpst divi atpūtas krēsli un galds vai dīvāns un galds, kam papildus var iegādāties arī krēslus un citas mēbeles. Izvēloties nepilnu komplektu, jāpievērš uzmanība dizainam un krāsām - ja vēlāk gribēsiet to papildināt, jaunās mēbeles būs jāpielāgo esošajam risinājumam. Ne velti dārza mēbeļu komplekti parasti tiek piedāvāti neitrālās, dabiskās krāsās, ko var atsvaidzināt ar polsterējumu. Ja ilgstoši pavadāt laiku ārā, dīvāns vai stūra dīvāns ir lieliska izvēle, kas ļauj iekārtoties tikpat ērti kā iekštelpās. Stūra dīvāni ārtelpām pieejami arī saliekamā variantā - no diviem mazākiem dīvāniņiem, ko viegli savienot.