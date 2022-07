Novietnē Rudbāržu pagastā konstatētā Āfrikas cūku mēra dēļ likvidēs 1500 cūkas

Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona - trīs kilometru rādiusā aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā uzraudzības zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas zonā, aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības un uzraudzības zonām.

PVD atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi: jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem; nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki; cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus, zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c.; ūdeni dzīvnieku dzirdināšanai neņemt no atklātām ūdenstilpnēm; kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes; pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi; rūpīgi jādezinficē novietnes teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi; ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.