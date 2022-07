SPKC: nav pamatojuma plašai sabiedrības daļai rekomendēt saņemt otro Covid-19 balstvakcīnas devu

Vienlaikus personām, kas vecākas par 65 gadiem, situācijās, kad ir augsti Covid-19 slimības apdraudējuma riski, piemēram, nepieciešamas ārstnieciskas manipulācijas, bieža publisko pasākumu apmeklēšana, kontakts ar lielu skaitu cilvēkiem, došanās starptautiskos ceļojumos, būtu nodrošināma otrā Covid-19 balstvakcīna ar kādu no jau reģistrētajām mRNS tehnoloģijas vakcīnām.

SPKC atgādina, ka pabeigts primārās vakcinācijas kurss un veikta balstvakcinācija pasargā no smagas saslimšanas formas un nāves iznākuma Covid-19 gadījumā. Līdz ar to iestāde aicina iedzīvotājus, kas pieder riska grupai - seniorus virs 65 gadiem, kā arī personas ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti individuāli konsultēties ar savu ģimenes ārstu un lemt par primārās vakcinācijas un balstvakcinācijas veikšanu, kas to vēl nav izdarījuši.