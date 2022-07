Iedzīvotāju satraukums par Covid-19 atkal pieaug

Tāpat 14,6% šobrīd izjūt vidēji augstu satraukumu (to vērtēja ar 7 vai 8), 20% ir vidējs satraukuma līmenis (10 ballu skalā to vērtē ar 5 vai 6), kamēr 56,6% saistībā ar Covid-19 izplatību ir zems vai ļoti zems satraukuma līmenis (to vērtēja no 1 līdz 4). Tikmēr maijā vidēji augstu satraukumu izjuta 12%, vidēju - 19%, bet zems vai ļoti zems satraukuma līmenis bija 66%.