Māmiņa, kura mastītu izārstējusi, barojot vīru ar krūti, krīt TikTok nežēlastībā

Video sieviete stāsta par mastīta pazīmēm un to, kā saņēmusies uz šo soli, ko citkārt nekad nebūtu pat iedomājusies. "Nekas, ko man ieteica citi, nestrādāja - nedz masāža, nedz karsti dvieļi. Arī Adelīna (zīdainis) nespēja šo sabiezējumu izzīst. Manā krūtī bija sāpīgs rieksta lieluma samezglojums. Man bija arī drudzis, viss bija ļoti slikti. Un tad es google atradu rakstu ar ieteikumu likt partnerim stiprāk zīst krūtsgalu. Es nekad to nedarītu un pat nepiekristu, ja viņš man to lūgtu. Nekad! Divas dienas es pavadīju kā agonijā - man bija slikti un bērns raudāja, jo nevarēja kārtīgi paēst. Tad es aizgāju pie vīra un lūdzu palīdzību, uz ko viņš atbildēja - tevis dēļ es to darīšu. Un tas nostrādāja, patiešām..."