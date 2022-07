Trūkst jaunu auto un pieaug lietoto cenas

Jaunu auto iztrūkuma dēļ gan juridiskas personas, gan privātpersonas meklē iespējas iegādāties lietotus auto, līdz ar to pieaug to cenas. 2022. gada pirmajā pusgadā vidējā auto līzingā izsniegtā summa pieaugusi par 8 %, liecina Citadele Leasing no jauna izsniegto auto līzingu statistika.