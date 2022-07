Pētījums: Teju trešdaļa latviešu par ticamu uzskata Krievijas uzbrukumu Baltijas valstīm

Respondenti no jauktajām un krievvalodīgajām ģimenēm minēto scenāriju uzskata par mazāk ticamu - Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs kā reālu vērtē 23% aptaujāto no jauktajām ģimenēm un 17% aptaujāto no ģimenēm, kurās runā krieviski.