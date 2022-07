Aleksandra Čaka ielā uzstādītas 36 puķu kastes

Viņa atgādināja, ka šonedēļ Aleksandra Čaka ielā sākta atlikušo labiekārtošanas elementu izvietošana. Darbus paredzēts pabeigt līdz augusta beigām.

Kopumā uz Čaka ielas, posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, uzstādītas 36 dažāda veida puķu kastes, kā arī tiks uzstādīti deviņi soli, atkritumu urnas un 133 velosipēdu statīvi. Pavasarī Čaka ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Ērgļu ielai iestādīja 26 kokus, savukārt gar Barona kvartālu un sadalošajā joslā, posmā no Ērgļu ielas līdz Tallinas ielai, iesētas puķu pļavas.

RD pārstāve informēja, ka tuvāko nedēļu laikā labiekārtošanas elementu uzstādīšanu ir plānots sākt arī pārējos 11 centra ielu posmos, kuros pavasarī jau iestādīti koki.

Labiekārtojuma elementu uzstādīšana vēl ir gaidāma trīs Krišjāņa Valdemāra ielas posmos: no Zirņu ielas līdz Laktas ielai, no Bruņinieku ielas līdz Zirņu ielai, no Kronvalda bulvāra līdz Bruņinieku ielai.

Tāpat labiekārtoti tiks divi Elizabetes ielas posmi: no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim un no Satekles ielas līdz Brīvības bulvārim.