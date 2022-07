Covid 19 saslimstības pieaugums sācies 3 nedēļas ātrāk nekā pērn. Rudens prognozes neskaidras

Saskaņā ar jaunāko Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra (ECDC) publicētajiem datiem, līdz 8.jūlijam Covid-19 BA.4 un BA.5 paveidi (abi saistīti ar Covid-19 omikrona variantu), ir dominējošie vīrusa varianti 18 Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. No visām valstīm visvairāk izplatīti abi paveidi ir Somijā, kur pēc ECDC datiem to īpatsvars ir 100%.

"Pēc pēdējiem apkopotajiem datiem redzam, ka Latvijā Covid-19 varianti BA.4 un BA.5 atklāti aptuveni 20% gadījumu," portālam TVNET pauda Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs . Viņš norādīja, ka šobrīd nav pamata bažām, ka saslimstības pieaugums obligāti nozīmētu paaugstinātu vīrusa bīstamību, jo šobrīd pieejamie dati par to neliecina.

Viņš arī apstiprināja jau ECDC pausto informāciju, ka šobrīd abu vīrusa paveidu lielāka prevalence novērojama tieši Eiropas dienvidu daļā. Neraugoties uz to ECDC prognozē, ka līdz jūlija beigām vīrusa paveidi būs dominējoši

Vienlaikus viņš atklāja, ka saslimstības pieaugums šogad, attiecībā pret pagājušo gadu, sācies apmēram trīs nedēļas ātrāk. "Tam varētu būt vairāki iemesli, un būs grūti nosaukt vienu konkrēti," pauda Perevoščikovs. Saskaņā ar viņa teikto, viens no iemesliem saslimstības pieaugumam ir cilvēku aktīvāka pulcēšanās nekā pagājušajā vasarā. Viņš gan nevarēja teikt, vai ātrāks saslimstības kāpums varētu nozīmēt arī ātrāk sasniegtu saslimstības augstāko punktu.

"No loģikas viedokļa tā varētu teikt, bet to ietekmē dažādi faktori, tostarp vai neparādīsies kāds jauns vīrusa paveids," izsakās eksperts. Attiecīgi šobrīd izteikt prognozes par vīrusa izplatību rudenī vēl ir pāragri. Lai gan vīrusa BA.4 un BA.5 paveidi ir lipīgāki un veiksmīgāk izvairās gan no vakcīnām, gan dabiskās imunitātes, nav iespējams noteikt, kā tas atsauksies uz veselības aprūpes sistēmu, jo vismaz pagaidām var novērot mērena vīrsa gaitu, kad nav nepieciešama hospitalizēšana.