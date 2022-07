Pirmie iespaidi: Škoda Enyaq Coupe RS iV 80x

izvēles iespējas ir visnotaļ plašas atkarībā no rocības un vajadzībām.

Bet ko nu te daudz runāt par dažādām Enyaq Coupe versijām, ja jūnijā uz Latviju bija atbraukusi tieši jaudīgākā RS modifikācija? Vēl pirms sēšanās pie automobiļa stūres nezināju, ko no tā gaidīt, bet jau pirmie pieskārieni akseleratora pedālim apstiprināja, ka te ir darīšana ar nopietnu braucamo. Jā, 300 ZS jaudas rādītājs nav kosmisks un ir daudz automobiļu, kas paātrinās līdz 100 kilometriem stundā ātrāk nekā 6,5 sekundēs, taču Enyaq Coupe RS pēc straujas uzspiešanas pedālim

tik spēji raujas uz priekšu, it kā simtu spētu sasniegt divreiz ātrāk nekā tehnisko datu tabulā ierakstīts.

Tā, protams, nav, taču šī sajūta pavada ik katru paātrināšanos, turklāt pat gaitā. No pārējiem Enyaq Coupe sportiskāko modeli atšķir ne tikai paātrinājuma potenciāls, bet arī maksimālais ātrums, kas pacelts līdz 180 kilometriem stundā. Citi Coupe modeļi nekādi nebūs ātrāki par 160 km/h.

No gaitas viedokļa gan Škoda Enyaq Coupe RS ir drīzāk komfortabls nekā sportisks. Es vispār drīzāk atturētos lietot vārdu sportisks. Taisnā virzienā tas nenoliedzami ir ātrs, bet pat ar pazemināto balstiekārtu (-15 mm priekšā un -10 mm aizmugurē) RS Coupe ne visai patīk straujas virzienmaiņas. Var tomēr just, ka auto sver aptuveni 2,2 tonnas un ir salīdzinoši augsts. Tāpēc no šāda viedokļa