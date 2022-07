Pašvaldībām būs jānorāda VARAM termiņš par padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļu demontāžu

"Mēs kontrolēsim to, kā pašvaldības ievēros likumu,

kā mēs to darām vienmēr ministrijas uzraudzības ietvaros," sacīja ministrs.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs Jānis Asaris skaidroja, ka pieminekļu demontāžai droši vien būšot finansiāls atbalsts pašvaldībām, taču tā apjomu pašlaik nevarot pateikt, jo par to vēl nav lemts.

Viņš piebilda, ka demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļu skaits ir daudz lielāks, nekā patlaban iekļauts sarakstā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde kopā ar Latvijas Okupācijas muzeju un biedrību "Latvijas Mākslinieku savienība" ir izvērtējusi 162 objektus, taču tā esot tikai daļa no līdz šim apzinātajām padomju un nacistisko režīmu slavinošajām piemiņas vietām.

23.jūnijā stājās spēkā likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā", saskaņā ar kuru publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā, izņemot akreditētus muzejus, aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940.gada un atbilst vismaz vienam no noteiktajiem kritērijiem - tie slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, tie slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju vai arī tie ietver padomju varas vai nacisma simbolus.