Slavenības, kuras ir sirgušas ar ļoti smagu depresiju

Slavenība arī neslēpj, ka šī sajūta viņai atgriezās pēc dzemdībām, kad zuda interese ne vien par bērnu, bet arī par mīļoto vīru. Aktrise atceras, kā viņa nav spējusi no rītiem piecelties no gultas: "Es sapratu, ka atkal grimstu tumsā, bet neko nespēju padarīt ar sevi. Toreiz mani paglāba aizraušanās ar kino veidošanu, kas lika celties no gultas un darīt!"