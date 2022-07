Divi Rīgas skolēni starptautiskajā fizikas olimpiādē ieguvuši bronzu

Olimpiādē, kuru no 10. līdz 17.jūlijam attālināti organizēja Šveice, Latviju pārstāvēja piecu skolēnu komanda. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolēns Lukass Roberts Kellijs un Rīgas valsts 1.ģimnāzijas skolēns Lorenss Martinsons izcīnīja bronzas medaļas, bet Roberts Darkevics un Stanislavs Dubrovskis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Olita Zadorožnaja no Starptautiskās skolas "Ekziperī" tika apbalvoti ar atzinībām.