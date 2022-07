Sākas apkaimes svētki Āgenskalnā!

Vakarā apkaimes svētku viesus iepriecinās apvienības “Poētiskais kvartets” koncerts. Programmā mūzika no klasikas aranžijām līdz jaunradei ar Āgenskalna un citu skaistu apkaimju dzejnieku vārdiem. Savukārt noslēgumā uzstāsies “Jakob Noiman festival band”.

Saistībā ar Āgenskalna apkaimes svētku norisi no 22. jūlija plkst. 13.00 līdz 24. jūlija plkst. 03.00 tiks slēgta satiksme Nometņu ielā (posmā no Slokas ielas līdz Meža ielai), kā arī Meža ielā (posmā no Nometņu ielas līdz Puķu ielai) un Tirgus ielā. Organizatoriem uzdots nodrošināt operatīvā transporta satiksmi un sabiedrisko kārtību pasākumu norises vietās norādītajā laikā.