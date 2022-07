Jūlijā un augustā pašvaldībās iespējams pieteikties darbam 14.Saeimas vēlēšanu iecirkņos

Par darbu vēlēšanu iecirknī paredzēta arī samaksa, kas atkarīga no nostrādāto darba stundu skaita. Atlīdzības likme pirms nodokļu nomaksas (bruto) par vienu darbu stundu vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam plānota no 7,78 eiro, komisijas sekretāram - no septiņiem eiro, bet komisijas loceklim - no sešiem eiro. Paredzēta arī kompensācija ēdināšanas izdevumiem vēlēšanu dienā - astoņi eiro.