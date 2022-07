Faktomāts ⟩ Vai civilās savienības likums neizbēgami novedīs pie viendzimuma laulību ieviešanas?

Vērīgam lasītājam nepaslīd garām fakts, ka ik gadu Latvijā puse no slēgtajām laulībām tiek šķirtas. Arī šajā aspektā Latvija ievietojas līderpozīcijā. 2020. gada Centrālās statistikas biroja dati rāda, ka no katrām 1000 noslēgtajām laulībām tiek šķirtas 495). Turklāt vismaz trešdaļa jaundzimušo Latvijā dzimst ārlaulībā. 2021. gadā no 17 420 dzimušajiem bērniem 10 872 dzima laulībā un 6548 ārpus tās. Tas nozīmē, ka Latvijā ģimenes nereti nevieno laulības saites. Patiesi, 2021. gadā visizplatītākais ģimenes veids Latvijā ir viena vecāka ģimenes (24% no visām ģimenēm), kam seko pāri bez bērniem (22,4%) un precēti pāri ar nepilngadīgiem bērniem (13,6%). Diemžēl Latvijā gan heteroseksuālām, gan homoseksuālām ģimenēm jādzīvo bez nepieciešamās aizsardzības, kuru nodrošinātu Civilās savienības likums. Līdz šim Latvijas likumdevējs kategoriski atteicies ieviest regulējumu, kas nostiprinātu nelaulātu partneru attiecības tiesību aktos.