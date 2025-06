Dienvidkorejas prezidenta amatā stājas opozīcijas līderis Li Džemjuns

Li, kurš pārstāv Demokrātisko partiju, vēlēšanās pārspēja konservatīvo kandidātu Kimu Munsu no Tautas varas partijas, kurš jau atzinis sakāvi.

Parasti Dienvidkorejā pēc vēlēšanām seko mēnešiem ilgs pārejas periods, bet Li tika nekavējoties pasludināts par prezidentu, jo tika ievēlēts pirmstermiņa vēlēšanās pēc iepriekšējās valsts galvas Juna Sukjola atcelšanas no amata.

Jau ziņots, ka Juns tika atstādināts no amata impīčmenta ceļā pēc tam, kad pagājušā gada 3.decembra vakarā īslaicīgi izsludināja karastāvokli. Juns karastāvokļa izsludināšanu pamatoja, apgalvojot, ka opozīcijā esot iefiltrējušies komunisti un ka tā darbojoties Ziemeļkorejas interesēs. Nekādus pierādījumus šiem apgalvojumiem viņš gan nesniedza.

Jau 4.decembra rītā Juns atcēla karastāvokli pēc tam, kad visi klātesošie Nacionālās asamblejas deputāti aicināja prezidentu to atcelt. Parlaments 14.decembrī atstādināja Junu no amata impīčmenta ceļā, un Konstitucionālā tiesa 4.aprīlī apstiprināja Juna atcelšanu no amata. Junam vēl nāksies stāties tiesas priekšā kriminālapsūdzībās par dumpi.