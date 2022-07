Vakcinācijas radītā imunitāte pret Covid-19 samazinās 6 - 12 mēnešu laikā

Viņš norādīja, ka slimības pieaugums nav bijis īsti negaidīts, jo par to liecināja citu valstu pieredze, taču labā ziņa ir, ka, piemēram, Portugālē, kur saslimstība sāka pieaugt kā vienā no pirmajām, tagad slimības apmēri samazinās.

Covid-19 nav tāda slimība, vakcinācijas pret kuru imunitāte saglabātos visu mūžu - imunitāte krīzes 6-12 mēnešu laikā, turklāt mainās arī pats vīruss, kā rezultātā cilvēka imunitāte to spēj sliktāk atpazīt, skaidroja Briģis.

Eksperts norādīja, ka patlaban kopējais viedoklis visā Eiropā ir, ka primārā uzmanība kontekstā ar otro balstvakcīnu jāattiecina uz cilvēkiem, kuriem varbūtība uz smagu slimības gaitu ir augstāka - hronisko slimību pacientiem, senioriem. "Patlaban vakcīnu efektivitāte vairs nav tik laba, un jau ir izstrādāts jauns vakcīnas variants, kas ir efektīvāks pret jauno vīrusa variantu," atzina Briģis, piebilstot, ka esošā vakcīna no inficēšanās pasargājot vāji.

Epidemiologa ieskatā "aizslēgt pasauli" Covid-19 izplatības ierobežošanai tagad būtu diezgan grūti, jo no sabiedrības uztveres viedokļa tas būtu "kopumā samērā briesmīgi". Lai pasargātu sevi no smagas saslimšanas, cilvēkiem ar augstu risku, ja ir iespēja, būtu jāvairās no pulcēšanās, kā arī jālieto sejas aizsargmaskas. Briģis uzsvēra, ka, ja būs jālemj par aizsardzības pasākumu ieviešanu, masku lietošana būtu pirmais rīcības variants.