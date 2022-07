Pieminekļi ir tādi paši ieroči kā tanki un lielgabali

Šis ierocis ir vērsts uz cilvēku apziņas nomākšanu, liekot viņiem uztvert šos elkus kā ceļvedi turpmākajai rīcībai. Tādā pašā veidā Krievija darbojas arī pagaidu okupētajā Donbasa teritorijā. Viņi uzstāda pieminekļus citiem mūsdienu teroristiem – gļēvuļiem, kas līdzīgi Šarikovam no Bulgakova romāna “Suņa sirds”, tādiem kā Arsens Pavlovs ar iesauku “Motorola”, kam Ukrainas tiesībsargājošās iestādes inkriminēja ņirgāšanos, spīdzināšanu un slepkavības. Pats Pavlovs atklāti videoierakstos lepojas ar ukraiņu nogalināšanu un apliecina, ka nogalināja tāpēc, ka pats to gribēja.

Daži, inerces vadīti, uzskata, ka jebkādu pieminekļu saglabāšana it kā ir svēts pienākums, lai godinātu tos, kas atbrīvoja no nacisma. Taču ir skaidri jāsaprot, ka tā nebija atbrīvošanās no okupācijas, bet gan nacistu okupācijas aizstāšana ar padomju okupāciju. Un tas, ko pagājušajā gadsimtā padomju atbrīvotāji darīja šeit, Latvijas zemē, ļauj skaidri iztēloties to, piemēram, ko tie paši krievu “atbrīvotāji” darīja Mariupolē, Bučā, Irpiņā, Harkivā un citās Ukrainas pilsētās pēc militārā uzbrukuma sākuma Ukrainai šī gada februārī.