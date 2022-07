Latvija iegādāsies raķešu artilērijas sistēmas "Himars"

AM ir trīs prioritātes attiecībā uz raķešu sistēmām, proti, krasta aizsardzībai pret kuģiem, vidējā rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmas un raķešu artilērija.

Attiecībā uz krasta aizsardzības sistēmām AM ir saņēmusi piedāvājumus no potenciālajiem piegādātajiem. Tirgus izpētē ir veikta šo piedāvājumu analīze, kā arī pieprasīta papildu informācija tālākajai izvērtēšanai. Tāpat arī pieprasīta informācija par iespējamo industriālo iesaisti.

Attiecībā uz raķešu artilērija ir nosūtīts pieprasījums ASV par "Himars" sistēmu pieejamību un cenām. Šis ir kopīgs Baltijas valstu projekts, un AM sagaida, ka ASV to atbalstīs ar līdzfinansējumu. Patlaban tiek gaidīta atbilde no ASV puses. LETA jau rakstīja, ka "Himars" sistēmu Ukrainai karošanai pret Krieviju piešķīrusi ASV.