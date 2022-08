"Nedēļas fokusā" politologs Filips Rajevskis ⟩ "Politiķiem jāsaprot - vēlētājs nav muļķis!"

Komentējot politisko partiju publiskās komunikācijas stilus un veidus, Rajevskis norāda, ka kampaņas televīzijā mēnesi pirms vēlēšanām ierobežojumu dēļ mazināsies, bet no tā savukārt iegūst citi mediji, tostarp soctīkli. “Arī sociālajos medijos partijām jāpiedomā par saturu, lai tas lietotājiem patiku un ar to dalītos tālāk. Es domāju, ka kopumā lielākais karalis būs priekšvēlēšanu debates televīzijā, socīklu saturs, un ceru, ka pārējie mediji iegūs no lielāka satura kvalitātes no politisko partiju puses,” rezumē Rajevskis.