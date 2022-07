Kādreizējie "KPV LV" deputāti startēs vēlēšanās no "Jaunās vienotības" saraksta

Deputāts Atis Zakatistovs 13.Saeimā tika ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta. Rudenī gaidāmajās vēlēšanās viņš kandidēs no Latgales saraksta ar astoto kārtas numuru. Arī deputāte Iveta Benhena-Bēkena parlamentā tika ievēlēta no "KPV LV", un 14.Saeimas vēlēšanās viņa startēs no Rīgas saraksta kā astotā kandidāte.