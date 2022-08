Krāpnieki "Maxima" vārdā sociālajā vietnē "Facebook" sola fantastiskas balvas un izmanto labdarības pasākuma foto

Krāpnieki ierakstos sola konkursu uzvarētājiem dāvāt iespaidīgas naudas balvas un lietotāju apmānīšanai un uzticības iegūšanai nekautrējas izmantot mazumtirgotāja logo. Kā novēroja TVNET, vienā no nu jau dzēstajiem ierakstiem izmantots foto ar it kā "Maxima" darbiniekiem, bet, meklējot attēlu ar Google Lens, izrādās, ka ierakstam izmantota fotogrāfija no 2019. gadā rīkota Lielbritānijas pilsētas Daremas labdarības pasākuma.