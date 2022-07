Video ⟩ Pašlaik Krievija kiberuzbrukumiem algo ne tos gudrākos prātus

Kāda ir Krievijas kiberuzbrukumu stilistika? Kā Latvija spēj aizsargāties? Kā arī kāds ir kopējais vērtējums Latvijas IT jomu attīstībai? Par to raidījumā “Nedēļas fokusā” runājām ar Kirilu Solovjovu, IT drošības uzņēmuma “Possible Security” vadītāju.