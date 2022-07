Komerctransports un tehnoloģijas: ar vecām vērtībām vairs nepietiek

No lietotāju skatupunkta, svarīgs faktors ir kravas drošība, sevišķi smagu un trauslu kravu gadījumā, un parastās atsperes tām būtu pārāk stingras. Tāpēc, piemēram, Daily gaisa spilveni par 25% samazina vibrācijas, kas no balstiekārtas nonāk līdz kravai. "Ar gaisa spilveniem var novērst pilnībā piekrauta auto atsitienus, braucot pa nelīdzenu ceļu. Pneimatiskās balstiekārtas gadījumā tie būs mīkstāki nekā ar līdzīgai slodzei paredzētām atsperēm neatkarīgi no kravas svara. Plus – regulējamais spiediens saglabā optimālu balstiekārtas augstumu," skaidro inženieris.