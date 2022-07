Jaunu un mazlietotu automašīnu trūkums rada bažas iedzīvotājos

Gerkena arī uzsver, ka jauno automobiļu deficīts šogad radījis kritumu īstermiņa lietoto auto tirgū. Salīdzinot ar 2018.gadu, šogad vienu gadu lietotas automašīnas, kas ir nonākušas atkārtoti tirgū, ir krietni mazāk, proti, tikai 2% no pārdotajiem apjomiem. Savukārt automašīnas, kas ir lietotas trīs gadus, šogad veido tikai 16% no pārdotā apjoma - salīdzinājumam 2018.gadā tie bija gandrīz 37%. Tas nozīmē, ka automašīnu īpašnieki arvien biežāk tā vietā, lai nodotu auto otrreizējā tirgū, izvēlas turpināt ar to braukt, jo nav pārliecināti par jauna auto iegādes iespējām.