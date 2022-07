Levits aicina MK rūpīgi izstrādāt noteikumus par pašvaldības līdzdalību privāto izglītības iestāžu finansēšanā

Savukārt pret balsoja 24 deputāti no valdību veidojošajām partiju apvienībām "Jaunā Vienotība" un "Attīstībai/Par!". Balsojumā nepiedalījās 12 deputāti no klātesošajiem - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības un daļa "Saskaņas" parlamentāriešu.