Kāpēc daži elektroauto ir pārāki par citiem

Pirmie elektroauto izcēlās ar izskatu, bet to tehniskās priekšrocības pa īstam atklājās nākamajās paaudzēs, ko ražoja uz speciāli izstrādātām platformām. To radīšana prasīja zināmu laiku, jo jauna tipa piedziņai un ar to saistītajām tehnoloģijām bija nepieciešami ievērojami ieguldījumi un tūkstošiem darbastundu. Pat autobūves milžiem, tādiem kā Volkswagen, bija vajadzīgs krietns laiks, līdz tapa ID.3, ko prezentēja 2019. gadā.