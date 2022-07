Daudziņa par to, kā Helenčiks top par influenceri: viņai jāsāk pelnīt pašai!

“Tāds liktenis Helēnu ir piemeklējis, viņai jāpelna nauda pašai, līdz ar to nav citas izejas,” stāsta Zane Daudziņa. “Viņai tas padodas, Helēnai ir vismaz 200 tūkstoši sekotāju, jo viņa ir plaša profila speciāliste, reklamē gan krēmus, gan miega tabletes, ir arī pa kādam veikalam, kur pārdod naktskreklus un veļu.”

Kā Helenčikam izdodas pārvaldīt krievu akcentu, kura dēļ viņa ir tik atpazīstams tēls? “Tas ir vecs triks, kas nāk no filmas “Pērku jūsu vīru”, un faktiski pirms filmas bija arī izrāde ar šādu pašu nosaukumu. Akcentu atklāju jau studiju laikā pie Jura Rijnieka. Pie viņa bijām raduši veidot tādas humorīgas performances un improvizācijas. No tā laika es arī atklāju, ka man sanāk akcenti, arī angļu. Atceros, kad mani aicināja uz seriālu 2006. gadā, es nemaz tā negribēju piekrist. Man likās, ka esmu šo akcentu jau atrādījusi, un ko tad es atkal tiražēšu to pašu. Kad sapratu, ka būs pārī ar Jakovu Rafalsonu... un Inta jau bija populāra ar “Saldo indes garšu”.