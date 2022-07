Darbu tiesneša amatā beidz bijušais AT priekšsēdētājs senators Andris Guļāns

Savukārt 1994.gadā iecelts par tiesnesi AT Krimināllietu kolēģijā un tajā pašā gadā - par AT priekšsēdētāju. AT Guļāns vadīja 14 gadus - līdz 2008.gadam. Pēc tam nākamos 14 gadus bija senators Senāta Administratīvo lietu departamentā, un šo laiku viņš vērtē kā interesantāko savā tiesneša gaitā.

Pirmais - Senāta izveidošana un AT reforma, pārejot no padomju tiesību sistēmas uz tādu tiesu, kāda tā ir šodien, vienlaikus saglabājot augstas raudzes tiesnešu potenciālu. Otrais - Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidošana, ko viņš sauc par veiksmes stāstu. Trešais - AT administrācijas izveidošana, nodalot tiesas spriešanu no tiesas administrēšanas. Ceturtais - AT atgriešanās vēsturiskajās Tiesu pils telpās.