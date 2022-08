"Rotaļlietu otrdienās" varēs apgūt intīmās dzīves uzlabošanas noslēpumus

10. augustā seksualitātes pētniece, SexyStyle eksperte Natalja Sorokina kliedēs aizspriedumus par BDSM kultūru un ar to saistītajām seksuālajām praksēm. «Pat tie, kurus līdz šim BDSM un fetišs nav saistījis, atklās, ka no plašā iespēju spektra teju katrs var aizņemties ko sev piemērotu. Savukārt dalībnieki, kuri vēlas spert pirmos soļus BDSM praktizēšanā vai ir jau to mēģinājuši, uzzinās, kā padarīt pieredzi baudāmāku, drošāku un saņems atbildes uz interesējošajiem jautājumiem,» atklāj Sorokina.