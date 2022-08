Pētījumi atklāj, ka vērtību visstraujāk zaudē premium segmenta automašīnas

Lai noteiktu, kuru ražotāju automašīnas zaudē lielāko vērtības daļu, carVertical auto eksperti ir veikuši pētījumu, laika posmā no 2019. līdz 2022. gadam analizējot vairāk nekā 72 miljonus datu vienību Eiropā, ASV un Austrālijā. Lūk, galvenie konstatējumi:

Porsche (-64,4%), Jeep (-84,4%) un MINI (-85,5%) ir trīs auto ražotāji ar vismazāko vērtības samazinājumu, kas tiek aprēķināts, atņemot automašīnas zemāko tirgus vērtību no tās sākotnējās cenas. Piemēram, gadu gaitā Porsche zaudēs tikai 64,4% no savas vērtības, kamēr Lexus zaudēs 89,9% no savas vērtības.