Caurums vējstiklā: mainīt vai tomēr remontēt?

Kā skaidro CARGLASS® servisa filiāles vadītājs Latvijā Armands Leināts, savlaicīgi konstatētus vējstikla bojājumus var novērst, bojāto vietu aizpildot ar īpašu polimēru: ”Tas ir ekonomiski izdevīgāks, videi draudzīgāks un daudz ātrāks problēmas risinājums, pilnībā atjaunojot vējstikla sākotnējo struktūru un izturību. Tiesa, remonts iespējams tikai tad, ja uzsituma diametrs (ieskaitot plaisas) nepārsniedz 2 eiro monētas izmēru un bojātā vieta atrodas vismaz 6 centimetru attālumā no stikla malas, kā arī nav tiešā vadītāja redzeslaukā.”

Ja bojājumi ir vērienīgāki vai arī atrodas tiešā autovadītāja redzeslaukā, ieteicams tomēr veikt vējstikla maiņu, neriskējot ar drošību ceļu satiksmē. “Kaut kādas rētiņas pēc remonta var būt redzamas. Tāpēc drošības nolūkos mēs neiesakām remontu, ja bojājums atrodas tiešā vadītāja redzeslaukā. Kopumā gan būs kārtīgi jāieskatās, lai to pamanītu, jo pēc bojājuma novēršanas tiek veikta vējstikla pulēšana, nogludinot visas nelīdzenās vietas,” saka Armands Leināts.

Tam, cik drīz pēc negadījuma tiek veikts vējstikla remonts, arī ir būtiska ietekme uz kvalitatīvu rezultātu. Kvalitatīvs vējstiklu remonts iespējams, ja to veic uzreiz pēc bojājuma rašanās. Tādējādi tiek samazināta iespēja, ka bojājums izpletīsies vai piepildīsies ar netīrumiem, kas traucē to salabot. Pirms polimēra iepildīšanas bojājuma vietā tā ir rūpīgi jāattīra no smiltīm, gružiem un sīkām stikla lauskām. Jo senāks bojājums, jo sarežģītāk šo procesu veikt.