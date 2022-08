Pēcpusdienā remontdarbu dēļ Pierīgā iespējama palēnināta satiksme

Piemēram, no Iecavas līdz Bauskai turpinās ceļa seguma atjaunošana un satiksme var būt stipri kavēta, kā rezultātā visa būvdarbu posma izbraukšanai jāieplāno pusotra stunda.

Kopumā valsts autoceļu tīklā turpinās aktīvi būvdarbi 67 posmos. Uz autoceļa Jelgava - Tukums no svētdienas vakara līdz pirmdienas rītam "Latvijas dzelzceļš" veiks remontdarbus un būs slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Līvbērzē. Satiksmi organizēs pa apbraucamo ceļu. Pirmdien līdz pat vakaram satiksme uz pārbrauktuves būs pa vienu braukšanas joslu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Bauskas šosejas, kur līdz 2023.gada jūlijam slēgts posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam. Satiksme tiek organizēta pa Ķekavas ielu paralēli Bauskas šosejai. Savukārt no Iecavas līdz Bauskai trijos posmos satiksmi regulē ar regulētāju palīdzību vai ar luksoforu, un posma šķērsošana var aizņemt no 40 minūtēm līdz pat pusotrai stundai.