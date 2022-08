Lexus LF-A pēctecis brauks ar elektrību. Pirmā informācija

Lexus vēl pagaidām daudz neatklāj par automobiļa potenciālo sniegumu. Vienīgais ko firma norāda: cietvielu akumulatora tehnoloģijai vajadzētu nodrošināt paātrinājumu no nulles līdz 100 km/h aptuveni divās sekundēs, bet sniedzamībai vajadzētu sasniegt aptuveni 700 kilometrus. Salīdzinājumam: LF-A savu 560 ZS jaudu iegūst no 4,8 litru V10 atmosfēriskā dzinēja, un tas paātrinājās līdz 100 km/h 3,7 sekundēs.

Gaidāmais elektroauto ir viens no svarīgākajiem modeļiem, ar kuru Toyota reklamē savu elektrisko ofensīvu. Līdz 2030. gadam Lexus kā daļai no vērienīgajām transformācijām globālajā autobūvē ir jākļūst par tīri elektrisku zīmolu. To, vai LF-A pēctecis ir sava leģendārā priekšgājēja cienīgs un vai tas spēs to pārspēt, rādīs laiks.