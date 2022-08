Vērtīgus augus tējām var vākt arī augustā. Lūk, kas tev par tiem jāzina

Lai augu izmantotu ārstnieciskās tējas pagatavošanai, jāievāc auga ziedi un augšējās lapas. Labāk to žāvēt uz sietiem labi vēdināmās telpās, bet jāuzmanās, lai drogas neizkalst par daudz, jo tad tās zaudē savas vērtīgās īpašības. Lai pagatavotu sarkanā āboliņa tēju, jāizmanto 1 ēdamkarote sažāvētā auga, kas jāaplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzērienu var lietot visas dienas laikā.

No trejdaivu sunīša pagatavota tēja būs gan labs palīgs gan nervu sistēmas nomierināšanai, gan arī gremošanas veicināšanai. Šai tējai piemīt arī diurētiska iedarbība, kā arī to izmanto kā organisma vispārspēcinošu līdzekli. Trejdaivu sunīša tējai piemīt arī pretalerģiska iedarbība, tāpēc to izmanto arī ārīgi vannītēm, lai mazinātu alerģisku ādas kairinājumu un veicinātu dzīšanu.