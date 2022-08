Karš sākās Krimā un tam tur jābeidzas, uzsver Zelenskis

"Mēs nekad no tās neatteiksimies. Mēs nekad neaizmirsīsim, ka tieši ar Krimas okupāciju sākās Krievijas karš pret Ukrainu. Krievija pārvērta mūsu pussalu, kas bija un būs viena no labākajām vietām Eiropā, par vienu no bīstamākajām vietām Eiropā," uzsvēra Ukrainas prezidents.