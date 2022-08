Aptauja: Rudenī pret Covid-19 vakcinēties plāno 36% iedzīvotāju

Pēc aptaujāto vecuma spriežot, rudenī vislielāko gatavību vakcinēties pret Covid-19 pauž iedzīvotāju grupa vecumā no 55 līdz 74 gadiem - viņu vidū to plāno darīt 42%, kam ar 39% seko respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Salīdzinoši retāk šādu atbildi sniedza iedzīvotāji vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem - 31% un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem - 26%.