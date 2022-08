Kā pasargāt savu sirdi šajā karstumā?

Šeit liela nozīme ir arī problēmām psihoemocionālajā sfērā , piemēram: ilgstoša slodze, depresija, neirozes utt. Reti kuram no mums ir nepieciešamā prasme relaksēties un vismaz uz laiku “izmest” no sevis problēmas un grūtības. Līdz ar to pieaug emocionālā slodze un rodas problēmas ar sirdi. Un šeit ārstniecības augi nāk palīgā sirds slimniekiem.

“Katrs zina sava organisma vājās vietas, un ir jācenšas pasargāt sevi no saslimšanas riska,” saka ārste naturopāte, sertificēta speciāliste biorezonanses diagnostikas jomā Lidija Timuša. "Stress un trauksme var izraisīt bezmiegu, kā arī pasliktināt sirds un asinsvadu slimības." Kad cilvēks ir nervozs, viņa asinsvadi sašaurinās, tiek traucēta asinsrite, un tas var izraisīt sirds slimību saasināšanos. Kā skaidro daktere naturopāte, mātere kādu nomierina ļoti labi, kādam palīdz baldriāns un noteikti lielākajam vairumam – vilkābele. “Kad cilvēks ir nervozs, sākas aritmija un tahikardija, palielinās slodze uz sirds muskuli, vilkābele ļoti labi nomierina,” skaidro naturopāte. "Bet katrs cilvēks ir individuāls," saka ārste Lidija Timuša. “Pat cilvēkiem ar vienu un to pašu diagnozi atsevišķi dabiskie preparāti var iedarboties atšķirīgi. Tāpēc pirms to lietošanas jākonsultējas ar ārstu, jāredz, kā darbojas šīs vai citas zāles, un jāizvēlas sev piemērotākā.” Daudzi ārstniecības augi nogatavojas jūnijā un jūlijā, taču katrs no tiem ir pareizi jāsavāc, jāzina, kam tas paredzēts, kādas daļas un kā novākt. Tāpēc, kā atzīmē ārste naturopāte Lidija Timuša, visi šie augi tiek pārdoti aptiekās - nav jāiet mežā un tie jāvāc. Baldriāns jau sen ir pazīstams kā nervu sistēmu nomierinošs līdzeklis, kas mazina nervu spriedzi. Augs samazina refleksu uzbudināmību nervu sistēmas centrālajās daļās, pastiprinot inhibējošos procesus smadzeņu garozas un subkortikālo struktūru neironos.