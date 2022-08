Zilaļģu dēļ Daugmales peldvietā pie Nāves salas aizliedz peldēties

Kā norāda pašvaldība, zilaļģes dabā dzīvo ūdenī un uz augsnes. To attīstību veicina ne tikai ūdens temperatūra, bet arī saules gaisma, zema aerācija, ūdenī nokļuvušās barības vielas no lietusūdeņiem, kanalizācijas ūdeņiem, putnu ekskrementiem, kā arī nogulsnes no neapēstas zivju un putnu barības.