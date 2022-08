Teju 60 valsts autoceļu posmos turpinās būvdarbi; vairākās vietās spēkā ierobežojumi

Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie ierobežojumi ir Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi, tā izbraukšanai vajadzēs gandrīz stundu. Šo būvdarbu dēļ Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tukumu (P98) ir palielinājusies satiksmes intensitāte, jo to ieteicams izmantot būvdarbu apbraukšanai. Arī Bauskas šosejas (A7) posmā no Iecavas līdz Bauskai vajadzēs līdz pat stundai ceļā.