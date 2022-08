Latvijas Leļļu teātrī top izrāde bērniem par trauksmes tēmu

“Es esmu Boss” ir stāsts par zēnu Elvisu, kuram ir septiņi gadi un mīloša ģimene. Tomēr pēdējā laikā Elvisu vajā uzmācīgas domas. Viņam šķiet, ka rokas jāmazgā desmitiem reižu dienā, citādi pa tām lien milzu tārpi, arī istabu negribas pamest. Iedvesmojoties no Zanes Zustas stāsta, top vizuāli krāsaina izrāde bērniem, kas aizvedīs skatītājus gandrīz stundu garā ceļojumā Elvisa domu pasaulē un aizrautīgajā cīņā ar Dumeli jeb labvēlīgu monstriņu, kas liek smadzenēm darboties nedaudz citādi. Izrādes režisore Beatrise Zaķe: “Ir svarīgi veidot sarunu ar bērniem un runāt par to, kā atpazīt un izteikt savas emocijas. Kā saprast to, kas ir viņš pats un kas – viņa uzmācīgās domas. Izrāde vēstīs, kā tikt galā ar mūsdienās tik bieži sastopamo trauksmi, kas nereti pārņem arī bērnus. Tā būs iedrošinājums bērniem pieņemt sevi un citādo, savukārt vecākiem mudinājums paskatīties uz savu bērnu domu procesu no cita skatpunkta.”