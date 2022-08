"Smaga kāja izraisa nāvi!" - kas motivē cilvēkus pārsniegt ātrumu?

• Adrenalīna un varas sajūta. Daudzi hroniski ātruma pārkāpēji lielākoties ir cilvēki, kuri pārvērtē savas braukšanas iemaņas, uzskatot sevi par ārkārtīgi prasmīgiem autovadītājiem. Ātrums rada adrenalīnu, no kā ātruma pārkāpēji potenciāli ir atkarīgi, jo īpaši tad, ja viņu automašīnas tehniskās iespējas to ļauj. Turklāt atļautā ātruma pārsniegšana ne vienmēr asociējas ar bīstamību, jo daudziem ir raksturīga maldinoša pārliecība, ka “ar mani nekas slikts nenotiks”. Šī autobraucēju grupa paļaujas uz savām prasmēm un pieredzi, bet neapzinās to, ka citu autobraucēju reakcija, domu gājiens un situācijas analīze, kā arī prasmes var būt atšķirīgas.