14 pazīmes līdztekus slāpēm, kad tev jāpadzeras!

Uzreiz pēc pamošanās ir viens no labākajiem diennakts brīžiem, lai kārtīgi padzertos ūdeni. Kaut arī organisms vēl ir samiegojies un slāpes nav jūtamas, ķermenis pēc nakts (jo sevišķi karstas!) noteikti zaudējis daudz šķidruma. Lai sekmīgāk iesāktu šo ikrīta rituālu, pievienojiet ūdens glāzei puscitrona sulu – tā uzņemsiet arī kādu antioksidantu, fitoelementu, C vitamīnu un kāliju.

Kad neesat vesels, hidratācija ir atveseļošanās atslēga. Tādi simptomi kā caureja, vemšana un drudzis var izraisīt lielu ūdens zudumu. Jau parādoties pirmajām slimības pazīmēm, dzeriet daudz ūdens, īpaši, ja neesat izsalcis. Izvairieties no alkohola un kofeīnu saturošiem dzērieniem. Tie vēl vairāk “izsusinās” organismu.

Vai esat kādreiz nobrīnījušies, kāpēc lidojot esat tik izslāpis un āda kļūst sausa? Tas saistīts ar augstumu. Jo augstāk paceļas lidmašīna, jo sausāks kļūst gaiss lidmašīnas salonā — un aptuveni puse no gaisa, kas ir salonā, ieplūst no ārpuses. Lai cīnītos pret īpaši zemu mitruma līmeni, uz lidostu paņemiet līdzi tukšu pudeli, parasti lidostā ir vietas, kur to pirms lidojuma uzpildīt ar ūdeni.