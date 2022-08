Rīgas dome pārmet VARAM vilcināšanos ar Ukrainas bēgļu atbalsta pasākumu kompensēšanu

Šajā summā iekļauti Rīgas atbalsta centra Ukrainas civiliedzīvotājiem ēkas Kaļķu ielā 1 komunālie un apsaimniekošanas izdevumi, aprīkojuma noma un darba samaksa centra darbiniekiem. Tāpat summā iekļauta Ukraiņu vidusskolas papildu telpu noma no Latvijas Universitātes mācību procesa nodrošināšanai.

Kā norāda pašvaldībā, VARAM "savu noraidījumu" kompensēt šīs izmaksas pamato ar to, ka šādus pasākumus finansē no līdzekļiem, kas iedalīti no budžeta finansētajām institūcijām, un ka, lai pašvaldībai varētu tikt kompensēti papildu izdevumi, šāda iespēja jāparedz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.